Найдовше слово в англійській мові складається з 189 819 букв і вимовляється за 3 години (відео)

Довгі слова у мові часто стають предметом допитливості, але відомо, що кількість літер у слові не завжди визначає його значення. Однак, чи знали ви, що найбільш дивні та довгі слова можуть приховуватися в англійському словнику.

Наприклад, чи знали ви, що саме слово, що має 189 819 літер, починається з "метіоніл" і закінчується на "ізолейцин", визначає хімічну назву титину - найбільшого відомого білка? Відтак, це не просто слово, а хімічна формула.

Проте, якщо говорити про реальні слова, тоді "пневмонультрамікроскопічний силікововулканоконіоз" може стати прикладом. Це 45-літерне слово, яке описує хворобу легенів, викликану вдиханням крихітних частинок кремнезему внаслідок виверження вулкана.

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Своєю чергою, німецька мова відома своїми складними словами. Як приклад можна навести слово "Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz", яке описувало закон, прийнятий у 1999 році в Німеччині для регулювання маркування яловичини в певній землі. Це слово має неймовірну кількість літер - 63, і його можна порівняти з головоломкою.

Зараз у Оксфордському словнику найбільш довге слово - це "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", включає 45 літер та описує досить серйозну хворобу. Існує й слово, яке потребує трьох годин, щоб його вимовити, воно має 189 819 літер. Це хімічна назва титину, білка, що складається з 34 000 амінокислот.

На YouTube-каналі блогер MrBeast вимовив це слово за 2 години:

А згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найдовше слово у світі містить 195 санскритських символів, які транслітеруються на 428 літер латинського алфавіту. Використовується воно для опису регіону Таміл Наду в Індії.

А страх перед довгими словами називається "гіппопотомонстросескіпедалофобія".

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