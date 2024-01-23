Найсмачніша запіканка, що підійде як для сніданку, так і для вечері: покроковий рецепт

Сирна запіканка - ідеальний варіант для ситного сніданку або вечері. До того ж вона підходить для дитячого та дієтичного харчування. Що, власне, є рецептом сирної запіканки.

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Основа его – творог, яйца (2-3 штуки на килограмм), немного цельнозерновой муки или отрубей (не больше 3-5 ложек, иначе запеканка получится не такой нежной). Творог предварительно протирают через сито, чтобы не было комочков. Яйца перед тем, как вводить в творог, лучше взбить венчиком или блендером. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать.

Но это основа. Дальше все зависит от вашей цели и фантазии: в творожную запеканку можно добавить сухофрукты, пряности, ягоды, свежие фрукты. Но можно сделать и несладкую запеканку, например с пряными травами, перцем, чесноком. Что касается фруктов, то для творожной запеканки подойдут любые фрукты, за исключением цитрусовых

Персики, яблоки, груши, абрикосы, любые ягоды… Их можно смешивать с творожной массой, а можно – и это даже лучше – проложить слоями. Главное правило одно: сочные фрукты-ягоды нужно предварительно бланшировать (фрукты можно обжарить на гриле), чтобы удалить лишнюю воду. Если вы этого не сделаете, вместо запеканки получится запеченный творожный суп)))

В качестве соуса к творожной запеканке хорошо подойдет йогурт… Впрочем, можно никакого соуса не подавать, взять пару белков, взбить в плотную пену, вылить ее на готовую запеканку и поставить еще на 10–15 минут в духовку. Когда она станет золотистой, то вы вытащите из духовки фактически творожный торт!

Творожная запеканка классическая

Подобная творожная запеканка - нежная и диетическая, деликатная по сладости, но богатая кальцием - незаменимая вещь для вкусного и полезного завтрака или ужина. Она хороша как в теплом, свежеприготовленном виде, поданная со сметаной или йогуртом, так и уже остывшая.

Для запеканки нежелательно использовать жирный творог с рынка, т.к. при выпечке из него может выделяться большое количество масла, и вкус запеканки будет хуже. С другой стороны, творог должен быть с однородной структурой и средней влажности.

Ингредиенты:

натуральный творог 9 % - 1000 гр.

яйца - 2 средних (общим весом 120-135 гр.)

мука цельнозерновая или отруби - 4 ст. л. с большой горкой (80 гр.)

ванильный сахар (необязательно)

1 ч. ложка

соль небольшая щепотка

изюм без косточек - 100 гр.

сливочное масло 15 гр. + немного для смазки противня

сметана 15-20 % жирности около 150-200 гр. (для смазки запеканки) + сметана для подачи (необязательно)

Способ приготовления:

Включите духовку и нагрейте ее до 160-170 °С.

Отмерьте необходимое по рецепту количество сливочного масла, положите его в сотейник и поставьте в нагревающуюся духовку, чтобы оно полностью растопилось (но не доводите его до кипения!).

Помойте изюм сначала теплой, затем холодной водой и обсушите на бумажной салфетке. Маленький противень (размером 17,5×27,5 см, высотой 4 см) или любой другой аналогичного объема хорошо промажьте небольшим кусочком холодного сливочного масла.

Выложите в большую миску для замеса теста (объемом около 3-3,5 литров) творог, соль и ванильный сахар , разбейте к ним яйца.

Смешайте все ингредиенты до однородности при помощи миксера двигая им в одном направлении.

Влейте в смесь растопленное сливочное масло (или выложите аналогичное количество сметаны из холодильника - см. "Полезный совет" к рецепту), перемешайте, затем добавьте 4 ст. ложки с большой горкой отрубей или муки, равномерно рассыпая ее по поверхности.

Снова все тщательно смешайте миксером до однородности. Смесь должна получиться густой и пышной и легко сниматься пальцами с венчиков или ложки.

Добавьте к этой смеси заранее помытый изюм, быстро вмешайте его миксером или ложкой.

Выложите получившуюся смесь для запеканки на подготовленный противень, разровняйте ее поверхность ложкой, смажьте сметаной и закройте фольгой.

Поставьте противень в духовку и выпекайте запеканку в соответствии с рекомендациями в инструкции к Вашей духовке для выпечки творожных запеканок около 55-60 минут (она должна хорошо подняться) под фольгой, а затем еще 10-15 минут без фольги, чтобы сыворотка на поверхности запеканки, которая выделилась из творога и сметаны, полностью испарилась.

У готовой запеканки поверхность глянцево-сухая и слегка растрескавшаяся.

Готовую запеканку оставьте на противне минут на 5-10, затем разрежьте на порции тупым ножом и подавайте к столу, разложив на тарелки при помощи сервировочной лопатки и полив сметаной или йогуртом.

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