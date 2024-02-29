Найсмачніша варена риба: рецепт супершвидкого приготування за 7 хвилин

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МОЙВА. Відваріть 7-8 хвилин в киплячій, підсоленій воді з листочком лаврового листочка, і можна їсти, для нас, це найсмачніша варена риба. (Чистити перед варінням не треба) (якщо заморожена, то промийте під теплою водою з крану.

Чисті води північних морів та північної частини Атлантичного і Тихого океанів дарують нам смачну та корисну мойву, яка потрапляє до Вашого столу майже свіжою завдяки використанню технології шокової заморозки безпосередньо на риболовних суднах. Ця невелика риба дуже поживна, а завдяки низькій калорійності, є незамінним дієтичним продуктом. Постійне використання мойви у раціоні забезпечує організм необхідною кількістю природнього йоду, жирними кислотами Омега-3, вітамінами та мінералами.