'Найкорисніша крупа у світі': чому варто їсти кіноа та як його готувати

Кіноа — давня злакова культура, популярність якої зростає неспроста. Це насіння без глютену багате поживними речовинами, що робить його чудовим доповненням до вашого раціону.

Кіноа є повноцінним джерелом білка, що містить усі дев’ять незамінних амінокислот, необхідних вашому організму. У ньому також багато клітковини, яка допомагає травленню та сприяє відчуттю ситості, пише Healthline.

Цей суперпродукт є багатим джерелом вітамінів і мінералів, яких бракує багатьом людям, зокрема фолієвої кислоти, магнію, калію та заліза.

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Дослідження показують, що кіноа може покращити метаболічний стан, регулюючи рівень цукру в крові, знижуючи рівень поганого холестерину та тригліцеридів.

Це повноцінне джерело білка для вегетаріанців і веганів, що містить усі дев’ять незамінних амінокислот.

Кіноа не містить глютену, що робить її ідеальним вибором для людей з целіакією або чутливістю до глютену. Цей суперпродукт багатий клітковиною, що сприяє здоров’ю кишківника та відчуттю ситості. Це також може допомогти в контролі ваги.

Дослідження показують, що кіноа може покращити регуляцію цукру в крові, знизити рівень холестерину та навіть знизити ризик деяких хронічних захворювань.

Це насіння може покращити регуляцію цукру в крові, знизити рівень холестерину та навіть знизити ризик деяких хронічних захворювань.

Зазначається, що кіноа — це універсальний інгредієнт, яким можна насолоджуватися як у солодких, так і в солоних стравах. Його легко приготувати, а приготування займає всього 15-20 хвилин.

Як правильно їсти кіноа:

Кіноа можна їсти як гарнір, салат, інгредієнт для супу або рагу. Ця крупа добре поєднується з овочами, м'ясом, рибою, морепродуктами, сиром, горіхами та сухофруктами.

Кіноа можна їсти як на сніданок, так і на обід або вечерю.

Як смачно приготувати кашу з кіноа:

Інгредієнти:

Склянка кіноа

2 склянки води або бульйону

Сіль до свого смаку

Оливкова олія

Приготування:

Ретельно промийте кіноа під холодною водою. Закип'ятіть воду або бульйон.Додайте кіноа і сіль в киплячу воду. Зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин, поки кіноа не вбере всю рідину. Зніміть з вогню і дайте настоятися 5 хвилин. Додайте оливкову олію і перемішайте.

Щоб зробити кашу з кіноа ще смачніше, можна додати до неї: броколі, шпинат, моркву, солодкий перець, цибулю, яблука, банани, ягоди.

Кашу зроблять поживнішою горіхи, або сири чи сухофрукти.

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