Садівники заборонили у лютому обрізати ці три популярні рослини

Обрізка є важливою частиною догляду за садовими рослинами, але важливо знати, коли і як обрізати кожну рослину. Обрізка в неправильному часі може завдати шкоди рослині та призвести до зменшення цвітіння, зараження хворобами або навіть загибелі рослини.

Двоє експертів з садівництва, головний садівник Raby Castle Тім Маршалл і засновник Gardening Кріс Боннетт попереджають, що є три поширені садові рослини, які ніколи не слід обрізати взимку. У коментарі Express вони закликали не чіпати гортензії, бузок та лаванду.

Також читайте: Лише зашкодите: садівники назвали рослини, які не можна чіпати взимку

Гортензії та бузок цвітуть на старій деревині, що означає, що їхні квіткові бруньки закладаються в попередньому сезоні. Обрізка цих рослин взимку може видалити ці квіткові бруньки, що призведе до зменшення цвітіння в наступному сезоні.

Лаванда чутлива до надмірної вологи, і обрізка її взимку може призвести до гниття або грибкових захворювань. Крім того, лаванда може бути дуже чутливою до холоду та морозу, і обрізка її взимку може завдати шкоди морозу та мати негативний вплив на новий ріст, коли настане весна.

Натомість ці рослини найкраще обрізати влітку, після того, як вони закінчили цвісти. Це дасть їм достатньо часу, щоб відновитися до зими.

За словами експертів, обрізка в правильному часі є важливою для здоров’я та цвітіння садових рослин. Зрозуміння конкретних потреб кожної рослини допоможе вам правильно доглядати за нею та забезпечити їй найкращий можливий догляд.

Перед тим, як обрізати садові рослини, важливо провести дослідження, щоб дізнатися, коли і як їх найкраще обрізати. Обрізка в неправильному часі може завдати шкоди рослині та призвести до зменшення цвітіння, зараження хворобами або навіть загибелі рослини.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!