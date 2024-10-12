Садівники радять виливати залишки пива на газон: чим це допоможе

Якщо ваш газон починає виглядати слабким і виснаженим, експерти радять незвичне, але ефективне рішення – використання пива як добрива. Такий підхід може значно покращити стан вашої трави.

Пиво містить цукор і дріжджі, які стимулюють активність мікробів у ґрунті. Ці мікроорганізми допомагають поліпшити структуру ґрунту, роблячи його більш придатним для росту трави. В результаті газон стає густішим, зеленішим та стійкішим до стресу через настання холодів, повідомляє видання Експрес.

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Експерти радять розбавляти пиво водою, щоб зменшити ризик приваблювання слимаків і равликів, які можуть пошкодити траву. Найкраще змішувати одну частину пива з двома частинами води. Це дозволить уникнути перенасичення газону та забезпечить достатню кількість поживних речовин для здорового росту.

Застосовувати пиво як добриво досить просто. Ви можете використовувати садовий розпилювач або насадку для шланга, щоб рівномірно розподілити розчин по газону. Регулярне використання такого методу кожні кілька тижнів у вегетаційний період сприятиме поступовому поліпшенню стану вашого газону.

Крім активного росту трави, пиво допомагає підтримувати здорову мікробну екосистему ґрунту. Вуглеводи у пиві слугують джерелом енергії для корисних бактерій, які розщеплюють органічні речовини та вивільняють поживні речовини. Це, своєю чергою, сприяє кращому утриманню вологи і зміцненню кореневої системи.

Попри користь, важливо пам’ятати, що пиво є лише частиною комплексного догляду за газоном. Якщо проблеми, як-от ущільнення ґрунту або поганий дренаж, залишаються нерозв'язаними, пивна суміш сама по собі не дасть бажаного ефекту.

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