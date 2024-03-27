Садівники поділились найпростішим способом продовжити цвітіння гіацинтів

Гіацинти зачаровують своєю красою та чудовим ароматом та є одними з перших вісників весни. Відтінки цієї квітки колись обмежувалися блідо-синіми та фіолетовими тонами, але завдяки старанням селекціонерів ми маємо можливість милуватися гіацинтами у широкій палітрі кольорів, включно бузковим, рожевим, білим, абрикосовим та навіть яскраво-червоним.

Ці квіти розпускаються одними з найперших, але їхнє цвітіння, на жаль, не триває довго. Проте, існує спосіб зберегти його трохи довше, навіть без застосування спеціальних засобів. Про нього розповідає UAportal.

Правила поливу гіацинтів

Адекватний полив є ключовим для продовження "життя" гіацинтів. Поки рослина отримує належний догляд, вона буде розвиватися. Важливо підтримувати ґрунт навколо гіацинта помірно вологим. Необхідно забезпечити регулярний полив протягом усього періоду, коли листя залишається зеленим. Навіть короткочасне пересихання ґрунту може призвести до швидкого в’янення рослини.

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Рекомендується зволожувати гіацинти раз на тиждень, уникаючи попадання води на листя та цибулини, адже це може спричинити їх псування. Також зайва волога може спровокувати гниття.

Коли гіацинт відцвіте, обріжте суцвіття, але залиште стебло та листя недоторканими. Перемістіть горщик у прохолодне місце і час від часу поливайте. Як тільки стебло та листя почнуть в’янути, видаліть їх та акуратно вийміть цибулину з ґрунту. Після цього дайте їй добре просохнути. Зберігайте цибулину у паперовому пакеті в темному, добре вентильованому місці до жовтня, після чого можна буде пересадити її у відкритий ґрунт.

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