Садівники відповіли, чи є сенс удобрювати золою землю під снігом

Зима – це час, коли багато садівників і городників задаються питанням, чи можна вносити попіл на сніг. Здавалося б, що це дуже зручно – просто розсипати попіл по ділянці, і він поступово просочуватиметься в ґрунт. Але чи є в цьому сенс?

Попіл – це цінне органічне добриво, яке містить багато корисних речовин для рослин. Зокрема, він є хорошим джерелом фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки, бору та інших елементів. Попіл також допомагає розкислити ґрунт, пише prostoway.

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Чому не можна вносити попіл на сніг?

Коли сніг тане, талі води вимивають з ґрунту корисні речовини. Тому, якщо внести попіл на сніг, то він не встигне проникнути в ґрунт, а просто буде вимити талою водою.

Коли краще вносити попіл?

Найкращий час для внесення попелу – це весна або осінь. У ці пори року ґрунт не насичений талою водою, тому корисні речовини з попелу встигнуть проникнути в нього.

Як вносити попіл

Попіл можна вносити в ґрунт як самостійно, так і в поєднанні з іншими органічними добривами. При самостійному внесенні попелу потрібно дотримуватися таких правил:

Вносити попіл потрібно рівномірно по всій ділянці.

Не можна вносити попіл безпосередньо під коріння рослин.

Норма внесення попелу становить 1-2 кг на 1 кв. м.

При внесенні попелу в поєднанні з іншими органічними добривами потрібно дотримуватися таких правил:

Попіл потрібно змішати з іншими добривами перед внесенням в ґрунт.

Норма внесення попелу в цьому випадку становить 0,5-1 кг на 1 кв. м.

Отже, відповідь на питання, чи можна вносити попіл на сніг – однозначно ні. Краще вносити попіл в ґрунт навесні або восени, коли ґрунт не насичений талою водою.

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