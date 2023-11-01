Садівники пояснили, як захистити гортензії від смерті взимку

Рослини можуть гинути взимку через сувору погоду. Холод може вбити рослину, як і вітер, і гортензії не застраховані від цього.

Взимку важко визначити, чи загинула гортензія, оскільки в цей сезон вони перебувають у стані спокою та майже не подають ознак життя. Про це повідомляє Express.co.uk.

Є чотири роботи в саду, які слід виконати зараз. Це захистить квіти та дозволить знову зацвісти наступного року.

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Мульча

Нанесіть товстий шар органічної мульчі, такої як подрібнена кора або компост, навколо основи гортензії. Це допоможе утеплити коріння і зберегти вологу.

Обрізайте в потрібний час

Уникайте сильної обрізки восени. Обрізати гортензії можна в кінці зими або на початку весни, коли минуть найсильніші холоди. Також неправильна обрізка гортензій може призвести до того, що вони не зацвітуть наступного року.

Обмотати мішковиною

Створіть раму навколо рослини кілками і накрийте зверху мішковиною. Це захистить чагарник від сильного снігу та льоду, забезпечуючи при цьому деякий потік повітря.

Спрей проти осушення

Щоб зменшити втрату вологи, подумайте про застосування спрею проти осушення листя. Це може бути особливо корисним у вітряну зиму. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо застосування.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин.

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