Садівники пояснили, чим треба підживлювати гортензію, щоб отримати гарні блакитні квіти

Гортензії виглядають приголомшливо, коли рясніють великими квітами. Дешевий кухонний інгредієнт – це саме той засіб, який підживлює гортензії та робить їхні квіти неймовірно гарного синього кольору.

Деякі фахівці радять використовувати спеціальні корми для гортензії. Однак садівники також радять використовувати кухонні інгредієнти, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, можна підкормлювати гортензії кавовою гущею. Інший варіант – йогурт без домішок.

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Йогурт збільшує вміст двох основних елементів для здорового росту рослин – органічних речовин і азоту. Його можна змішати з водою у співвідношенні приблизно одна столова ложка йогурту на одну склянку води.

Суміш достатньо просто вилити на ґрунт для природного удобрення ваших рослин. Таким чином гортензії радуватимуть пишним синім цвітінням.

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