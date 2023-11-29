Садівники назвали важливі роботи в саду, які потрібно зробити у грудні

Попри те, що грудень може бути більш спокійним місяцем для садівників, на думку експерта, у саду все ще є багато роботи. Йдеться, зокрема, про чищення садових інструментів і зберігання предметів, таких як шланги та спринклери.

Інша важлива робота включає захист горщиків і ніжних рослин перед холодами та годування птахів та інших диких тварин. Про це повідомляє Express.co.uk.

Експерт радить запастися пташиним насінням на всю зиму, розвішуючи годівниці. Також варто подбати про наявність достатньої кількості прісної води для будь-яких птахів.

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Якщо у вас в саду є теракотові горщики, які можуть тріснути під час морозу, загорніть їх у пухирчасту плівку або поставте у тепліше місце. Якщо у саду розставлені горщики, згрупуйте їх разом у захищеному місці.

Садівники також повинні захистити будь-які ніжні або молоді рослини в саду, щоб уникнути їх загибелі в холодну погоду. Можна оточити їх соломою, щоб забезпечити зимову ковдру, або загорнути їх у захисний фліс.

Грудень – це також чудовий час, щоб почати обрізати фруктові дерева. Гліцинію та японські клени також варто обрізати зараз, щоб стимулювати нове зростання наступного року.

Якщо є можливість, перекопайте оголений ґрунт і приберіть будь-які бур’яни чи сміття. Ця важлива підготовка означатиме, що ґрунт буде у найкращому стані, коли погода потеплішає.

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