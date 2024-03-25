Садівники назвали найкращий час для обрізки гортензій: отримаєте великі пишні квіти

При правильній обрізці гортензії будуть цвісти рік за роком. Однак також важливо знати, коли обрізати ці рослини, оскільки може бути занадто пізно.

Гортензії представлені в широкому асортименті, і кожен тип має свої вимоги до обрізки, тому перш ніж брати секатор, потрібно визначити тип. Найпростіший спосіб визначити гортензії за типом квітки, повідомляє Express.co.uk.

Гортензії Annabelle слід обрізати ранньою весною до початку росту. Якщо рослину не обрізати, буде більше цвітіння, яке буде меншим і вищим.

Читайте також: Садівники пояснили, чим треба підживлювати гортензію, щоб отримати гарні блакитні квіти

Оскільки ці гортензії цвітуть на деревині, яка росте в поточному році, їх обрізають, зрізаючи всю рослину до найнижчої пари здорових бруньок.

Це означатиме видалення всіх стебел майже до рівня землі та створення короткого товстого каркасу.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за газоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!