Садівники назвали чотири рослини, які обов'язково треба обрізати у листопаді

Обрізка – це важлива садівнича робота, яку потрібно виконувати, щоб отримати здоровий і продуктивний сад. Зрізання певних рослин у певну пору року може стимулювати цвітіння, допомогти визначити форму, контролювати ріст і навіть зменшити ризик зараження.

Том Су, експерт із садів і озеленення та власник Lawn Edging назвав чотири рослини, які потрібно обрізати у листопаді. Про це повідомляє Express.co.uk.

Плодові дерева

Багатьом, як яблукам і грушам, зимове обрізання приносить користь. Почніть з видалення мертвої, хворої або пошкодженої деревини. Далі зверніть увагу на гілки, які перетинають одна одну або ніби ростуть усередину.

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Кущі аґрусу та смородини

Вони плодоносять влітку на старій деревині, тому видаліть дуже старі стебла, щоб звільнити місце для молодших. Шукайте стару, темнішу деревину – це те, що ви хочете видалити та зберегти живі та молоді стебла.

Троянди

Особливо потребують обрізки чагарникові та плетисті види. Їх потрібно обрізати, щоб запобігти пошкодженню вітром і надати їм форму. Обріжте хворі або мертві стебла.

Багаторічні рослини

Шавлія, орегано та м’ята можуть стати "некерованими", якщо їх не обрізати. Зріжте їх, щоб вони були охайними. Просто обріжте рослину, щоб вирівняти її, залишивши приблизно 5 см над землею.

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