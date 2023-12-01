Садівники пояснили, які рослини треба обрізати у грудні

Обрізка є важливою роботою для будь-якого садівника. При правильному виконанні обрізка сприяє більш здоровому та продуктивному росту, що призводить до великої кількості високоякісних плодів, гілок і цвітіння.

Експерт із садівництва Henchman Стів Сванборо розповів Express.co.uk, які рослини варто обрізати у грудні. Він наголосив, що обрізка в невідповідний час, пропуск обрізки на рік або надто активна робота можуть завдати шкоди рослинам.

"Сезон спокою" є найкращим часом для обрізки фруктового дерева. Він зазвичай припадає на кінець зими.

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Кущі троянд необхідно обрізати взимку, що передбачає видалення мертвих, хворих або пошкоджених гілок, які можуть завдати шкоди загальному здоров’ю куща. Обрізка може допомогти запобігти грибковим захворюванням і поширенню небажаних шкідників.

Почніть з видалення всіх залишків листя та коричневої мертвої деревини за допомогою секатора. Видаліть будь-які гілки, що схрещуються, а також тонкі або слабкі порослі.

Плющ також необхідно обрізати протягом зимових місяців. Необрізаний плющ може прикріпитися до наявних недоліків у будинку, що може призвести до розвитку цвілі та пошкодження конструкції.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин.

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