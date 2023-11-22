Садівники пояснили, що обов'язково треба зробити з газоном у листопаді

Експерти закликають доглядати за травою на газонах у холодні місяці. Це допоможе зменшити шкоду газону та дозволить саду мати здоровий вигляд навесні.

Перша порада щодо догляду за газоном – прибрати опале листя, щоб уникнути наростів. Листя на газоні може спричинити утворення грибків, які вкриють газон плямами, повідомляє Express.co.uk.

У холодні місяці також важливо звести до мінімуму будь-який рух на газоні. Прогулянка по заболоченій ділянці призведе до виходу повітря, а коли ґрунт висохне, він буде сильно ущільнений.

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Те саме стосується і морозного газону. Ходьба по морозному газону може поламати траву та пошкодити її.

Доріжки та під’їзні шляхи часто посипають піском, щоб уникнути ковзання. Але важливо, щоб сіль та пісок не потрапляли на газон.

Коли сіль вступає в контакт з газонами, це може спричинити зневоднення. Трава стане крихкою і, зрештою, зав’яне й загине.

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