Садівники пояснили, що робити з гортензіями, щоб вони пишно квітли наступного року

Гортензії є одними з найкрасивіших садових рослин, але іноді, якщо за ними не доглядати належним чином, вони можуть не цвісти. Щоб виправити це, садівники запропонували декілька порад.

Зокрема, восени варто уникати обрізки рослини. Про це повідомляє Express.co.uk.

Обрізка є одним із найпоширеніших чинників відсутності цвітіння гортензій. Садівники, які обрізають кущ в будь-який час з осені до пізньої весни, можуть зрізати поросль на старій деревині.

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Якщо садівники сумніваються або намагаються обрізати свою гортензію, ліпше залишити поросль. Садівники завжди можуть залишити гортензію необрізаною і поспостерігати, як вона ростиме влітку.

Знавці радять до весни нічого не робити. Обрізати кущ можна у травні, щоб уникнути останніх заморозків.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин.

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