Сад як у Pinterest: як посадити лаванду, щоб росла доріжкою

Лавандова доріжка – це не просто мальовничий елемент ландшафтного дизайну, але й джерело чудового аромату, який відлякує шкідників. Якщо ви прагнете створити неповторну атмосферу на своїй ділянці, лавандова доріжка стане чудовим вибором. Про це пише prostoway.

Як правильно висадити лаванду для створення доріжки:

Вибір сорту:

Розмір куща: Для доріжки важливо підбирати сорти лаванди, які не розростаються занадто сильно. Оптимальний вибір – сорти з компактними кущами, наприклад, "Прованс".

Для доріжки важливо підбирати сорти лаванди, які не розростаються занадто сильно. Оптимальний вибір – сорти з компактними кущами, наприклад, "Прованс". Цвітіння: Ви можете вибрати лаванду з різними відтінками квітів, щоб створити барвисту доріжку.

Підготовка ґрунту:

Дренаж: Лаванда не любить надмірного зволоження, тому важливо забезпечити хороший дренаж ґрунту. Для цього можна додати до лунки при посадці пісок або дрібний щебінь.

Лаванда не любить надмірного зволоження, тому важливо забезпечити хороший дренаж ґрунту. Для цього можна додати до лунки при посадці пісок або дрібний щебінь. Сонце: Лаванда – світлолюбна рослина, тому висаджуйте її на сонячному місці.

Посадка:

Відстань: Відстань між саджанцями лаванди для доріжки повинна бути 50-60 см.

Відстань між саджанцями лаванди для доріжки повинна бути 50-60 см. Глибина: Посадіть лаванду так, щоб коренева шийка трохи була заглиблена в ґрунт.

Посадіть лаванду так, щоб коренева шийка трохи була заглиблена в ґрунт. Підгортання: Після посадки підгорніть кущики лаванди землею, щоб забезпечити їм стійкість.

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Догляд:

Полив: Лаванда не потребує частого поливу. Достатньо поливати її раз на тиждень, якщо немає дощів.

Лаванда не потребує частого поливу. Достатньо поливати її раз на тиждень, якщо немає дощів. Підживлення: Навесні та восени можна підгодувати лаванду комплексним мінеральним добривом.

Навесні та восени можна підгодувати лаванду комплексним мінеральним добривом. Обрізка: Обрізайте лаванду після цвітіння, щоб зберегти її форму та стимулювати нове цвітіння.

Лавандова доріжка буде радувати вас своїм мальовничим виглядом та приємним ароматом протягом багатьох років.

Додаткові поради:

Для посилення аромату лаванди можна висадити вздовж доріжки інші запашні трави, такі як шавлія, розмарин або чебрець.

Лавандову доріжку можна обгородити невеликим бордюром з каменю або цегли.

Для створення більш ефектного вигляду можна викласти доріжку з лаванди візерунком.

Створення лавандової доріжки – це захоплюючий процес, який дозволить вам втілити свої творчі ідеї та створити неповторну атмосферу на вашій ділянці.

Нагадаємо, садівники назвали основну помилку, через яку лаванда засихає.

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