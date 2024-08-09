Сад буде тішити до пізньої осені: які квіти можна посадити у серпні
Серпень – це не лише пора відпусток та пляжного відпочинку, а й час активних робіт у саду. Хоча літо добігає кінця, саме зараз багато рослин готуються до наступного сезону. Правильна посадка та пересадка квітів у серпні забезпечить пишне цвітіння наступної весни. Про це пише zahud.net.
Які квіти саджати в серпні?
Серпень – ідеальний час для посадки багатьох видів квітів, особливо:
- Дворічники: Китайська гвоздика, шток-троянда, віола, незабудка, рудбекія. Їхню розсаду, вирощену в теплиці, висаджують у відкритий грунт.
- Багаторічники: Садові дзвіночки, ромашки, стокротки, клематиси. Насіння деяких багаторічників, таких як купальниця або простріл, краще сіяти восени, щоб воно пройшло природну стратифікацію.
- Цибулинні: Мускарі, крокуси, тюльпани, нарциси. Їхні цибулини висаджують у грунт в кінці серпня – початку вересня, щоб вони вкоренилися до настання морозів.
Як правильно саджати квіти в серпні?
Перед посадкою ретельно перекопайте грунт, видаліть бур’яни та внесіть добрива. Висаджуйте розсаду дворічників на відстані, зазначеній на упаковці. Дрібне насіння змішайте з піском і рівномірно розподіліть по поверхні землі. Злегка присипте землею і полийте. Цибулини висаджують на глибину, що дорівнює двом їхнім висотам. Після посадки рясно полийте рослини і мульчуйте грунт, щоб зберегти вологу.
Пересадка квітів у серпні
Серпень – також оптимальний час для пересадки багатьох багаторічників:
- Примули, конвалії, лілії, алісуми, армерії, дельфінії, маргаритки, ломикамені, півонії, флокси та іриси добре переносять пересадку в цей період.
- Процес пересадки: Акуратно викопайте рослину, розділіть її на декілька частин і пересадіть на нове місце.
- Догляд після пересадки: Полийте рослини і замульчуйте грунт.
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Чому саме серпень?
- Оптимальна температура: Грунт ще достатньо прогрітий, щоб коріння рослин встигло вкоренитися до настання холодів.
- Рослини у спокої: Багато рослин в серпні завершують цвітіння і переходять у стан спокою, що полегшує пересадку.
- Вологість ґрунту: Як правило, в серпні достатньо опадів, що забезпечує рослини вологою.
Посадка і пересадка квітів в серпні – це інвестиція в красивий квітник наступного року. Дотримуючись простих правил, ви зможете створити яскраві клумби, які будуть радувати вас все літо.
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