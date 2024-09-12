З яскравим принтом та дутий: стилісти назвали 5 трендових шарфів на зиму – 2023-2024

В цьому сезоні модні величезні в’язані шарфи, яскраві кольори та навіть дуті моделі. Кожна модниця знайде аксесуар до смаку.

Про це пише Радіотрек.

Шарф з вовни

Шарф з вовни - одна з універсальних моделей у 2024 році, легко поєднується з будь-яким стилем. Він може бути використаний як шарф, головний убір або накидка на плечі. Вибирайте шарфи базових пастельних тонів або насичених яскравих кольорів.

Принт

Шарф із яскравим принтом - вибирайте клітинку, лінію чи інший виразний принт, щоб швидко перетворити нудний образ на стильний і помітний. Важливо бути обережними з іншими деталями і не переборщити з аксесуарами.

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Дутий

Дутий шарф, виготовлений з того ж матеріалу, що й пуховики, чудово зігріє в холодну погоду і стане стильним акцентом цього сезону.

Плетений

Плетений масивний шарф завжди буде яскравим акцентом у вашому образі і привертає увагу. Його можна поєднувати з шапкою з аналогічного матеріалу, обираючи модель, що гармоніює з вашим стилем.

Хомут

Шарф-хомут - найлегший у використанні. Просто накиньте його на шию, створивши ефект легкої недбалості, також його можна носити його на голові під час прохолодної погоди.

Нагадаємо, ми вже писали, з чим не модно носити пуховик та шубу.

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