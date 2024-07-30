З ними точно не захворієш: які кімнатні рослини дезинфікують повітря та вбивають бактерії

Деякі домашні рослини не лише прикрашають інтер'єр, але й виконують роль природних захисників від мікробів та інфекцій. Особливо це актуально в холодну пору року, коли зростає ризик захворювань. Пропонуємо вам ознайомитися з кімнатними квітами, які допоможуть створити здоровий мікроклімат у вашій оселі. Про це пише ТСН.

Пеларгонія

Ця популярна квітка часто прикрашає підвіконня багатьох домівок. Окрім естетичної цінності, пеларгонія має потужні захисні властивості. Її листя виділяє особливі сполуки, що ефективно протидіють збудникам респіраторних захворювань.

Щучий хвіст

Ця тропічна рослина з характерним загостреним листям відома своєю здатністю підтримувати здоровий мікроклімат у приміщенні. Щучий хвіст не тільки очищає, але й зволожує повітря. Фітонциди, що виділяються з його листя, мають виражену противірусну дію, ефективно борючись з патогенними мікроорганізмами.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Філодендрон

Ця вічнозелена тропічна рослина популярна серед дизайнерів інтер'єру завдяки своєму ефектному вигляду. Проте філодендрон також володіє здатністю пригнічувати активність вірусів та бактерій у приміщенні, а також іонізувати повітря. Цікаво, що в країнах Південно-Східної Азії цю рослину часто можна зустріти в лікарнях саме завдяки її оздоровчим властивостям.

Цитрус

Відомо, що цитрусові мають потужні цілющі властивості. Це стосується не лише плодів, а й самих дерев. Листя цитрусових, зокрема лимона, виділяє ефірні олії, які мають виражену антибактеріальну та противірусну дію, ефективно очищуючи повітря у приміщенні.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!