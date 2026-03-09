З ними буде непросто: топ порід собак з поганою поведінкою

Собаки залишаються одними з найпопулярніших домашніх улюбленців у світі. Їх часто називають найкращими друзями людини завдяки відданості, розуму та здатності швидко ставати частиною родини. Однак вибір відповідної породи може бути непростим, адже кожна з них має свої особливості характеру та поведінки.

Професійний кінолог Віл Атертон у відео на платформі TikTok розповів, які породи собак найчастіше викликають труднощі у власників. Про це повідомляє РБК-Україна.

Які породи найчастіше мають проблеми з поведінкою

За словами тренера, він регулярно отримує звернення від власників собак, які стикаються з труднощами у вихованні та дресируванні. Проаналізувавши свій багаторічний досвід роботи, фахівець помітив, що у таких випадках найчастіше згадуються три породи:

Такса

Бордер-колі

Німецька вівчарка

Як пояснив Атертон, представники цих порід можуть демонструвати складну поведінку — від надмірної активності до труднощів із слухняністю.

Чому популярні породи можуть здаватися "проблемними"

Втім, експерт наголошує, що причина не лише в особливостях характеру. Частково така статистика пов’язана з високою популярністю цих собак. Чим більше людей заводять певну породу, тим більше звернень щодо неї отримують фахівці з дресирування.

Крім того, багато власників не завжди враховують природні інстинкти та потреби тварин. Наприклад, такси історично були мисливськими собаками, тому відзначаються сильним інстинктом переслідування і високим інтелектом. Без достатньої активності та тренувань це може призводити до небажаної поведінки.

Головна причина проблем із поведінкою

Особливо це стосується енергійних порід, таких як бордер-колі. Ці собаки потребують великої кількості фізичних вправ і розумових завдань. Якщо тварина не отримує достатнього навантаження, вона швидко починає нудьгувати.

У результаті це може проявлятися у псуванні речей, надмірному гавканні, гіперактивності або інших проблемах із поведінкою.

Фахівці наголошують: більшість поведінкових труднощів можна уникнути, якщо правильно обрати породу відповідно до свого способу життя, забезпечити собаці достатню активність і приділяти час вихованню та дресируванню.

