З нею готуватимете за 5 хвилин: рецепт борщової заправки на зиму

Борщова заправка на зиму — це справжній порятунок для господинь. Вона дозволяє швидко приготувати улюблений український борщ, який смакуватиме так, ніби щойно зварений із літніх овочів.

Про це пише Уніан. Ці заправки швидко готуються та зекономлять вам час у майбутньому.

Борщова заправка з солодким перцем

З такої кількості продуктів виходить близько 5 літрів заготовки. Вам знадобляться:

3 кг буряка

1 кг моркви

1 кг помідорів

1 кг цибулі

5 солодких перців

200 мл олії

200 г цукру

3 ст. л. солі

80 мл оцту

Буряк і моркву натираємо, перець ріжемо соломкою, цибулю та помідори — півкільцями. У каструлю вливаємо олію, додаємо буряк, моркву, цукор і сіль. Тушкуємо 15 хвилин. Потім кладемо цибулю й готуємо ще 5 хвилин. Додаємо перець і помідори, тушкуємо 20 хвилин. Вливаємо оцет, тримаємо ще 5 хвилин на вогні та розкладаємо у стерильні банки.

Борщова заправка з вареним буряком

Цей рецепт дає приблизно 10 баночок по 0,5 л. Потрібно:

3 кг буряка

1 кг моркви

1 кг цибулі

500 мл томатного соусу

200 мл олії

150 мл оцту (9%)

100 г цукру

50 г солі

3 ст. л. паприки

лавровий лист і перець горошком

Буряк відварюємо, чистимо та натираємо. Моркву натираємо, цибулю ріжемо кубиком. На олії обсмажуємо цибулю до прозорості, додаємо моркву й паприку, тушкуємо. Вливаємо томатний соус, тримаємо ще 5 хвилин і з’єднуємо з буряком. Додаємо сіль, цукор, оцет, перемішуємо. У кожну банку кладемо лавровий лист і кілька горошин перцю, заповнюємо заправкою. Стерилізуємо 15 хвилин після закипання та закриваємо кришками.

Така заправка стане чудовою основою для борщу в холодну пору року — достатньо лише додати картоплю, капусту та м’ясо.

