З якою регулярністю потрібно підкислювати грунт під лохиною

Успішне вирощування лохини неможливе без ретельного контролю кислотності ґрунту. Ця культура має унікальну особливість - її живлення забезпечується грибами мікоризи, які розвиваються на коренях рослини. Якщо кислотність ґрунту не відповідає потребам лохини, процес живлення може припинитися, що загрожує навіть загибеллю кущів. Про це пише prostoway.

Ідеальним показником pH для лохини вважається 4-4,5. Протягом вегетаційного періоду необхідно регулярно перевіряти цей параметр. Для цього можна використовувати лакмусові папірці або спеціальні електронні вимірювачі кислотності.

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Важливо також звертати увагу на якість води для поливу. Якщо ґрунт має нейтральну реакцію, а вода для поливу слаболужна, це може призвести до швидкого підвищення pH ґрунту. У такому випадку процедуру підкислення доведеться повторювати кожні два тижні.

За нормального рівня кислотності достатньо проводити профілактичні заходи раз на місяць для підтримки оптимальних умов. Такий підхід забезпечить здоровий ріст та рясне плодоношення лохини.

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