русский
Суспільство

З якою регулярністю можна робити манікюр, щоб не пошкодити нігті: ви будете здивовані

Ціхоцька Марія

З якою регулярністю можна робити манікюр, щоб не пошкодити нігті: ви будете здивовані
Манікюр пошкоджує нігті, тому робити його варто з розумом

В сучасному світі доглянуті руки та елегантний манікюр - це не просто примха, а й ознака поваги до себе. Але як часто можна робити манікюр, щоб не нашкодити нігтям? Про це пише Главред.

Гігієнічний манікюр:

Як часто: 1 раз на тиждень або частіше, якщо ваші руки піддаються механічним пошкодженням (миття посуду без рукавичок, друк на клавіатурі, робота з землею/хімією).

Що робити:

  • Обрізати нігті ножицями, надаючи їм бажану форму.
  • Підпиляти нігті пилочкою, щоб вирівняти їх та позбутися задирок.
  • Видалити кутикулу за допомогою спеціального інструменту або ремувера.
  • Нанести зволожуюче масло для кутикули.

Поради:

  • Якщо ви не впевнені у своїх силах, довіртеся професійному майстру манікюру.
  • Не використовуйте для обрізання кутикули гострі інструменти, щоб не пошкодити її.Регулярно використовуйте зволожуючий крем для рук, щоб ваші нігті та шкіра рук були здоровими.

Манікюр гель-лаком:

Як часто: 2-3 тижні.

Чому не щотижня:

  • Часте зняття та нанесення гель-лаку може зробити нігті ламкими та сухими.
  • Під час зняття гель-лаку нігтьова пластина стоншується, що може призвести до її пошкодження.

Важливо:

  • Перед нанесенням гель-лаку робіть перерву у 1-2 тижні, щоб нігті "відпочили".
  • Вибирайте якісні матеріали для манікюру та дотримуйтесь інструкцій майстра.
  • При появі тріщин або відколів на гель-лаку негайно зніміть його, щоб не допустити розвитку інфекції.

Пам'ятайте:

  • Здоров'я ваших нігтів - це найголовніше. Не шкодуйте часу на догляд за ними, і вони завжди будуть красивими та міцними.
  • Давайте нігтям "дихати" без покриття гель-лаком.
  • Використовуйте зволожуючі засоби для рук і кутикули.
  • При будь-яких сумнівах щодо здоров'я ваших нігтів звертайтеся до дерматолога.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Суспільство