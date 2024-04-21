З якими продуктами заборонено зберігати цибулю: швидко проросте та зіпсується

Цибуля швидко стає коричневою, кашоподібною та іноді гнилою при неправильному зберіганні. Окрім цього, вона може почати проростати.

Енн Зіата, шеф-кухар Інституту кулінарної освіти, пояснила, що пророщену цибулю цілком безпечно їсти. Однак цього можна уникнути, якщо правильно її зберігати, повідомляє Express.co.uk.

Цибулю слід зберігати в сухому, добре провітрюваному приміщенні з мінімальним освітленням. Якщо немає альтернативи, окрім як зберігати цибулю в мішку чи мисці, завжди вибирайте сітку, щоб сприяти належній циркуляції повітря.

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Також тримайте цибулю подалі від картоплі та яблук. Цибуля виділяє газ, який спонукає її швидше псуватися у присутності цих продуктів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кому категорично заборонено вживати зелений чай.

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