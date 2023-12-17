З якими продуктами не можна поєднувати яйця: майже ніхто про це не знає

Чому яйця не можна поєднувати з беконом, рибою, бананами та чаєм

Яйця – це цінний продукт, який містить багато білка, вітамінів і мінералів. Однак, як і з будь-яким продуктом, важливо дотримуватися правил його вживання.

Якщо ви хочете отримати максимальну користь від яєць, варто уникати їх поєднання з певними продуктами, пише ТСН. Нижче вказано п'ять продуктів, з якими не варто поєднувати яйця.

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Бекон, ковбаса та інші м'ясні продукти. Шведські дослідники виявили, що регулярне вживання яєчні з м'ясними продуктами підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози та інсульту.

Молоко та молочні продукти . Танін, що міститься в молоці та інших молочних продуктах, перешкоджає засвоєнню білка з яєць.

. Танін, що міститься в молоці та інших молочних продуктах, перешкоджає засвоєнню білка з яєць. Чай . Танін, що міститься в чаї, також перешкоджає засвоєнню білка з яєць. Крім того, чай може викликати запори.

. Танін, що міститься в чаї, також перешкоджає засвоєнню білка з яєць. Крім того, чай може викликати запори. Риба . Авідин, що міститься в рибі, зв'язується з вітаміном В7, який необхідний для нормального функціонування щитовидної залози.

. Авідин, що міститься в рибі, зв'язується з вітаміном В7, який необхідний для нормального функціонування щитовидної залози. Банани. Банани містять багато клітковини, яка може уповільнювати травлення. Вживання бананів разом з яйцями може викликати проблеми з травленням.

Ось деякі поради щодо того, як правильно поєднувати яйця з іншими продуктами:

Яйця можна поєднувати з овочами, фруктами, горіхами та злаками.

Яйця можна використовувати для приготування супів, салатів, соусів та інших страв.

Яйця можна їсти як самостійну страву, наприклад, на сніданок або обід.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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