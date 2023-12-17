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З якими продуктами не можна поєднувати яйця: майже ніхто про це не знає

Ігор Романько

Чому яйця не можна поєднувати з беконом, рибою, бананами та чаєм

Яйця – це цінний продукт, який містить багато білка, вітамінів і мінералів. Однак, як і з будь-яким продуктом, важливо дотримуватися правил його вживання.

Якщо ви хочете отримати максимальну користь від яєць, варто уникати їх поєднання з певними продуктами, пише ТСН. Нижче вказано п'ять продуктів, з якими не варто поєднувати яйця.

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  • Бекон, ковбаса та інші м'ясні продукти. Шведські дослідники виявили, що регулярне вживання яєчні з м'ясними продуктами підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози та інсульту.
  • Молоко та молочні продукти. Танін, що міститься в молоці та інших молочних продуктах, перешкоджає засвоєнню білка з яєць.
  • Чай. Танін, що міститься в чаї, також перешкоджає засвоєнню білка з яєць. Крім того, чай може викликати запори.
  • Риба. Авідин, що міститься в рибі, зв'язується з вітаміном В7, який необхідний для нормального функціонування щитовидної залози.
  • Банани. Банани містять багато клітковини, яка може уповільнювати травлення. Вживання бананів разом з яйцями може викликати проблеми з травленням.

Ось деякі поради щодо того, як правильно поєднувати яйця з іншими продуктами:

  • Яйця можна поєднувати з овочами, фруктами, горіхами та злаками.
  • Яйця можна використовувати для приготування супів, салатів, соусів та інших страв.
  • Яйця можна їсти як самостійну страву, наприклад, на сніданок або обід.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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