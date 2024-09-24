З цією ілюзією впораються лише генії: знайдіть хом‘яка у великій кімнаті

Візуальні обмани захоплюють людей, адже змушують розгадувати приховані елементи та незвичайності, спеціально створені для того, щоб дезорієнтувати та ввести в оману.

Ми переконані, що лише найуважніші спостерігачі зможуть виявити прихованого гризуна за 7 секунд. Бажаєте перевірити, чи належите ви до цієї категорії? Для цього достатньо зробити коротку паузу та налаштувати таймер. Про це пише Уніан.

Інструкції досить прості: уважно розглядайте картинку, намагаючись знайти на ній маленького гризуна. Розпочинайте, коли відчуєте готовність.

Оптична ілюзія. Джерело: Уніан Оптична ілюзія. Джерело: Уніан

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Надійним союзником у цьому завданні завжди виступає звичайна функція масштабування зображення. Це допомагає детальніше роздивитися всі елементи картинки, не пропускаючи об'єкт чи істоту, яку ви намагаєтесь відшукати.

Вірна відповідь

Гризуна заховали у правому нижньому куті ілюстрації, ви можете помітити його поруч із канапою.

Оптична ілюзія. Джерело: Уніан Оптична ілюзія. Джерело: Уніан

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