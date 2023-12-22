З чим носити шубу з еко-хутра: стилісти назвали 4 стильних поєднання

Шуба з еко-хутра - це стильний і практичний варіант верхнього одягу, який підходить для різних випадків. Однак важливо правильно підібрати до неї інші елементи гардеробу, щоб створювати гармонійні і ефектні образи.

Про це пише Радіотрек.

З джинсами

Джинси - це універсальний одяг, який добре поєднується з різними видами верхнього одягу. Шуба з еко-хутра не є винятком.

Для створення стильного образу можна поєднувати шубу з джинсами-кльош, прямими або широкими вільними. Додайте до цього модний бейс, хутряні навушники і взуття на ваш смак. Наприклад, можна взути уггі, кросівки або яскраві чоботи-місяцеходи.

З шкіряними штанами

Шуба з еко-хутра і шкіряні штани - це ще один модний варіант. Такий образ виглядає стильно і елегантно, особливо якщо його створити в відтінках одного кольору.

Для створення такого образу можна поєднувати шубу з чорними або коричневими шкіряними штанами і лоферами. Також можна додати до образу шарф або хустку в тон шубі.

З шортами

Шуба з еко-хутра і шорти - це зухвалий і помітний образ. Такий образ підійде сміливим і стильним дівчатам.

Для створення такого образу можна поєднувати шубу з джинсовими шортами, бейсом і чоботами у байкерському стилі. Також можна додати до образу яскравий шарф або хустку.

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З міні-сукнею чи спідницею

Шуба з еко-хутра і міні-сукня - це жіночний і романтичний образ. Такий образ підійде для особливих випадків.

Для створення такого образу можна поєднувати шубу з міні-сукнею, високими чобітками або ботильйонами на підборах. Також можна додати до образу аксесуар, наприклад, шарф або капелюх.

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