З 1 квітня в Києві подорожчає транспортна картка

У Києві з 1 квітня зросте ціна на транспортну картку

З 1 квітня у Києві зросте ціна на транспортну картку! Замість 50 грн, як було раніше, доведеться викласти 75 грн. При цьому проїзд не подорожчає.

У КМДА пояснюють, що це пов'язано зі здорожчанням пластику та чипів, з яких роблять картки. Тож, обирайте тариф, який підходить саме вам, і користуйтеся громадським транспортом з комфортом.

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Не хвилюйтесь, проїзд не подорожчає! 8 грн за поїздку в автобусі, трамваї, тролейбусі, метро та фунікулері, 15 грн – у міській електричці – ціни залишаються незмінними.

Що ж робити, якщо вам потрібна нова транспортна картка? З 1 квітня її можна буде купити за 75 грн у кіосках "Київхліб", в терміналах самообслуговування Ibox та EasyPay, а також у касах метрополітену.

До речі, за останні 4 роки київська влада значно розширила перелік транспортних продуктів і тарифів. З'явилися погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, пільгові проїзні для студентів та учнів.

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