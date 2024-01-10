Низці пенсіонерів можуть заблокувати пенсійні картки: яка причина

Українські пенсіонери, які отримують пенсію на картку, повинні регулярно знімати з неї кошти. Якщо з картки протягом пів року не знімаються гроші, то Пенсійний фонд призупиняє нарахування коштів на такий рахунок.

Ця норма існує, щоб захистити пенсіонерів від шахраїв. Якщо пенсіонер тривалий час не користується карткою, то шахраї можуть отримати доступ до її коштів, повідомила заступниця глави Мінсоцполітики Дар’я Марчак в етері телемарафону.

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Щоб уникнути блокування пенсійної картки, необхідно хоча б раз на пів року знімати з неї гроші. Можна також здійснювати інші транзакції, наприклад, робити покупки в інтернеті або переказувати кошти на інші рахунки.

Якщо пенсійна картка була заблокована, то для її відновлення необхідно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України з усіма необхідними документами.

У Пенсійному фонді раніше повідомляли, що 8 млн 303 тис. 600 українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати на банківські картки.

У разі заміни картки через закінчення терміну її дії чи в разі її втрати, потрібно звернутися до відділення банку. Зазвичай після перевипуску картку "прив’язують" до поточного рахунку пенсіонера. У такому разі повідомляти про зміну картки Пенсійний фонд не потрібно.

У разі ж зміни самого рахунку чи зміни банку, інформацію про це обов’язково потрібно надати органу ПФУ задля вчасного отримання пенсії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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