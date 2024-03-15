Рожевий, блакитний та сірий: топ-6 найтрендовіших відтінків манікюру весни - 2024

Весна 2024 року обіцяє бути сповненою різноманітних та стильних варіантів манікюру. Актуальні кольори нейл-арту здатні додати свіжості та яскравості вашому образу, демонструючи модні тенденції сезону.

Враховуючи, що надворі весна, в тренді будуть яскраві та свіжі відтінки. Кожна модниця знайде собі до смаку. Про це пише Радіотрек.

Сірий

Спокійний сірий колір не варто вважати нудним чи непомітним. Навпаки, він може стати основою для створення елегантного та лаконічного манікюру, який гармонійно поєднається з будь-яким вбранням та буде доречним у різних обставинах.

Кораловий

Насичений кораловий відтінок стане ще одним трендом весняного сезону. Головне – ретельно підібрати відтінок, який вдало підкреслить колір вашої шкіри на руках.

Рожевий

Ніжно-рожевий колір не втрачає своєї актуальності. Він додасть вашому манікюру свіжості та романтичного настрою, ідеально поєднуючись з більшістю відтінків одягу, за винятком надто яскравих кольорів.

Лавандовий

Лавандовий колір також стане одним із весняних трендів. Його обожнюють за ніжність та заспокійливий вплив. Якщо однотонне покриття здається вам надто простим, зробіть манікюр глазурованим або хромованим.

Блакитний

Блакитний манікюр вже називають одним із головних трендів весни 2024 року. Ви можете вибрати світлий відтінок гель-лаку, який нагадуватиме безхмарне небо чи морську блакить. Такий нейл-арт виглядатиме гарно на нігтях будь-якої довжини та форми.

Зелений

Не оминіть увагою й зелені відтінки манікюру. Навесні, як правило, популярністю користуються кольори, що нагадують молоду траву та інші рослини. Якщо ж ви надаєте перевагу більш насиченим тонам, зупиніться на смарагдовому гель-лаку.

Дайте волю своїй творчості та експериментуйте з різноманітними кольорами та дизайном, аби створити неповторний весняний манікюр, який ідеально відображатиме ваш стиль та настрій.

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