Різдвяні прикмети: що робити, щоб весь рік супроводжувала удача

Наші предки вірили, що події та явища, що відбуваються на Різдво, можуть передбачити, яким буде наступний рік. Ukr media поділився найпопулярнішими народними прикметами на Різдво:

Ясна ніч на Різдво віщує багатий урожай ягід, фруктів та інших культур.

Міцний мороз на Різдво - до спекотного літа.

Відлига на Різдво - до весняних холодів.

Сніг у Святвечір - до добрих звісток.

Завірюха на Різдво - до ранньої весни.

Якщо першим гостем на Різдво буде темноволосий чоловік, то рік буде вдалим.

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Негативні прикмети на Різдво:

Не можна займатися рукоділлям, інакше в сім'ї хтось захворіє.

Не можна займатися прибиранням, щоб не винести удачу з дому.

Не можна виносити сміття з хати, щоб не винести удачу і добробут.

Не можна йти на полювання, щоб не накликати біду.

Не можна обманювати людей, щоб не накликати на себе невдачі.

Позитивні прикмети на Різдво:

На Різдво потрібно запалити церковну поминальну свічку на честь покійних родичів, щоб вони допомагали вам у новому році.

У Різдвяне свято потрібно триматися біля хороших людей, щоб бути щасливим весь рік.

У Різдво потрібно щедро пригощати всіх, хто потрапляє до вас в гості, а також домашніх тварин, щоб весь рік мати гроші.

Будь-яка покупка на Різдво приносить щастя і достаток.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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