Розкішна вечеря: як приготувати тушковану курку в сметанному соусі
Хто сказав, що смачно – це завжди складно? Цей рецепт тушкованої курки в сметані доводить зворотнє! Прості інгредієнти, трохи часу – і ви насолоджуєтесь вишуканою стравою.
Рецептом поділились на сайті prostoway. Додайте гриби, овочі – буде ще ситніше та ароматніше. Замість сковороди використовуйте мультиварку – ще простіше. Експериментуйте зі спеціями – курка любить каррі, паприку, сушений часник.
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Що знадобиться:
- 500 г курячого філе;
- 3 ст. л. сметани;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 1 цибулина;
- свіжа зелень;
- сіль, спеції за смаком.
Як готувати:
- Подрібнюємо цибулю та зелень, кидаємо в миску.
- Нарізаємо курку соломкою, додаємо до цибулі та зелені.
- Змішуємо з сметаною, лимонним соком, зеленню, сіллю та спеціями.
- Залишаємо маринуватися на кілька годин (чим довше, тим краще).
- Обсмажуємо на сковороді з оливковою олією під кришкою близько 20 хвилин.
Подаємо як самостійну страву або з будь-яким гарніром: макаронами, рисом, картоплею.
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