Родові сценарії: що таке негативні установки сім'ї

"РОДОВІ СЦЕНАРІЇ"

Дуже часто у моїй роботі та на особистому досвіді стикаюся з таким феноменом, як негативні установки сім'ї, родові сценарії.

Ми всі знаємо, що ми родом із дитинства. Але не тільки. Ми – плід злиття двох родових систем, з усіма сценаріями, установками, моделями поведінки, плюс на додачу колективне несвідоме.

Наше несвідоме зберігає у собі всю цю інформацію та прямо впливає на наше сьогодення.

Останні наукові дослідження підтверджують те, що багато хто вже давно інтуїтивно розуміє – травматичний досвід може передаватися з покоління до покоління.

Душевний або фізичний біль не виникає сам собою і не завжди виліковується з часом. Її коріння може лежати не в нашому життєвому досвіді або в хімічному дисбалансі мозку – а в житті наших батьків, бабусь, дідусів і навіть прадідусів.