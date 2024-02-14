Ризикуєте накликати бідність та зради: важливі прикмети про домашні капці
Забобони стверджують, що від того, як ви взуваєте капці, і де їх ставите, може залежати ваше особисте життя. З давніх часів деякі люди вірять, що речі, якими людина часто користується, "вбирають" її енергію.
Особливо це стосується речей, з якими особистість довгий час контактує. Взуття - це саме те, що досить близьке до тіла, тому воно нібито може зберігати частину енергії людини, і "розбазарювати" її не варто, пише УНІАН.
Читайте також: Що робити, якщо розсипался сіль і що це означає
Ось деякі з найвідоміших забобонів про капці:
- Не можна давати свої капці гостям. Це може призвести до втрати здоров'я, удачі або навіть кохання.
- Не можна носити чужі капці. Це може "притягнути" негативну енергію або проблеми зі здоров'ям від іншої людини.
- Не можна дарувати капці. Це може призвести до розлуки або сварки.
- Не можна викидати старі капці просто так. Їх потрібно спалити або викинути у сміттєвий бак, загорнувши в пакет.
- Капці мають бути парними. Якщо ви втратите один капець, це може призвести до втрати близької людини.
- Не можна взувати капці навиворіт. Це може призвести до невдачі або пліток.
- Не можна ставити капці хрест-навхрест. Це може призвести до сварки або розлуки.
- Не можна ставити капці під ліжко. Це може призвести до зради.
Звичайно, не всі вірять у ці забобони. Але якщо ви хочете перестрахуватися, краще не ризикувати і дотримуватися цих простих правил.
Крім забобонів, є й практичні причини, чому не варто давати свої капці гостям або носити чужі.
Капці - це особиста річ. Вони можуть бути джерелом грибкових захворювань або інших інфекцій.
Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!