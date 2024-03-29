Рецепт смачного і корисного сендвіча на сніданок

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Інгредієнти:

Яйця варені 3 шт

Крем сир 2 ст л

Сіль/перець

Часник сухий 1/2 ч л

Паприка копчена 1/2 ч л

Цибуля зелена 10 г

Листя салату

Хліб

Олія для змащення хлібу

Приготування:

Відварюємо яйця. Відділяємо жовток від білка. До жовтків додаємо крем сир, зелену цибулю та спеції. Добре розминаємо виделкою.

Білки нарізаємо на кубики та додаємо до жовтків.

Хліб змащуємо олією та обсмажуємо на пательні з обох сторін.

На один тост викладаємо листя салату, начинку з яєць та накриваємо другим тостом. Ріжемо сендвіч навпіл.

Смачного!