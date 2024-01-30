Рецепт сирників з карамельним соусом, які получаються завжди
Рецепт сирників з карамельним соусом, які получаються завжди
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За цією рецептурою сирники завжди виходять. А з карамельним соусом, це щось чудове! Вам сподобається, все легко, просто та смачно.
Сирники розрахунок на 15 шт
500 г сиру (жирністю 5%)
50 г яйця (1 шт.)
40 г жовтка (2 шт.)
20 г цукру (1 ст. л.)
дрібка солі
50 г борошна (2 ст. л. з гіркою)
100 г (4 ст. л. з гіркою, для паніровки)
Карамельний соус:
100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
100 г вершків (4 ст. л., жирність 30%)
50 г молока, що згущує|згущає| (2 ст. л.)
75 г вершкового масла (жирність 82%)
дрібка солі
Приготуйте сирники:
- Перетріть сир через сито.
- Додайте до сиру цукор, борошно, сіль, яйце та жовтки. Перемішайте до однорідності.
- Присипте робочу поверхню борошном для паніровки.
- Візьміть частину сирної маси і сформуйте кульку. Плюсніть його, обваляйте в борошні і за допомогою ножа сформуйте "шайбу". Сформуйте таким чином усі сирники.
- Розігрійте сковорідку з олією і обсмажте сирники з обох боків.
- Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.
Приготуйте карамельний соус:
- Прогрійте вершки зі згущеним молоком до упрівання.
- Відправте в сотейник цукор і доведіть його до темно-коричневої карамелі.
- Влийте в карамель тонким струмком вершки зі згущеним молоком, постійно помішуючи лопаткою.
- Перелийте масу в чашу блендера, додайте|добавляйте| сіль|соль|, вершкове масло|мастило| і пробийте.
- Заберіть соус у холодильник на кілька годин, щоб він став щільнішим.