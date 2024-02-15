Рецепт з дитинства: Як приготувати солодкі ліниві вареники з сиром
Як зробити солодкі ліниві вареники з кисломолочним сиром
Вареники з сиром – це не лише смачна, але й ситна страва, яка подобається як дітям, так і дорослим. Існує безліч рецептів приготування цієї страви, але ми пропонуємо вам один з найпростіших та найсмачніших.
Подавати вареники можна зі сметаною, згущеним молоком, медом, варенням, шоколадом або сиропами. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".
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Ліниві вареники з сиром: рецепт
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. пшеничного борошна
- 1 яйце
- 1/3 ч. л. солі
Приготування:
- Підготуйте інгредієнти. Сир заздалегідь перетріть через сито.
- Змішайте сир, яйце, цукор і сіль в мисці до однорідної маси.
- Поступово додавайте просіяне борошно, постійно помішуючи ложкою. Кількість борошна може варіюватися в залежності від вологості сиру.
- Посипте робочу поверхню борошном.
- Розділіть тісто на дві частини. З кожної частини сформуйте ковбаску.
- Наріжте ковбаски на однакові шматочки і сформуйте з них кульки.
- Закип'ятіть воду в каструлі, посоліть її.
- Викладіть вареники в киплячу воду і варіть протягом 4 хвилин, періодично помішуючи.
- Готові вареники перекладіть у тарілку, додайте вершкове масло і посипте цукром.
Додаткові поради:
- Для більш насиченого смаку можна додати до сиру ванільний цукор, родзинки або цукати.
- Для яскравого кольору можна додати в тісто харчовий барвник.
- Вареники можна заморозити в прок. Для цього викладіть їх на сито або тарілку, заморозьте, а потім перекладіть у пакет для заморозки.
Смачного!
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