Рецепт з дитсадку: як приготувати сирну запіканку, що подобається малечі

Як зробити сирну запіканку як в дитсадках

Пам'ятаєте ту апетитну сирну запіканку з дитинства, з садочка? Її ніжний смак неможливо забути! З цією статтею ви зможете легко відтворити цю смачну страву і порадувати себе та своїх близьких.

Не бійтеся експериментувати! Додайте до сирної маси родзинки, цукати, курагу або інші сухофрукти. Або ж полийте запіканку фруктовим соусом або варенням. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com.

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Інгредієнти:

500 г кислого сиру (краще домашнього)

3 курячі яйця

120 г цукру

150 г вершкового крему

2 ст. л. меду

1 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)

Вершкове масло або олія для змащування форми

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. У мисці ретельно змішайте сир, яйця, цукор, вершковий крем та ванільний екстракт. Змастіть форму для запікання вершковим маслом або олією. Вилийте сирну масу у форму та рівномірно розподіліть. Випікайте 35-40 хвилин, до золотистої скоринки. Дайте запіканці трохи охолонути. Подавайте теплою, за бажанням полийте медом.

Ця сирна запіканка:

Дуже легко готується.

Має ніжний та апетитний смак.

Чудово підходить для перекусу або десерту.

Сподобається і дорослим, і дітям.

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