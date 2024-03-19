Рецепт з дитсадку: як приготувати сирну запіканку, що подобається малечі
Як зробити сирну запіканку як в дитсадках
Пам'ятаєте ту апетитну сирну запіканку з дитинства, з садочка? Її ніжний смак неможливо забути! З цією статтею ви зможете легко відтворити цю смачну страву і порадувати себе та своїх близьких.
Не бійтеся експериментувати! Додайте до сирної маси родзинки, цукати, курагу або інші сухофрукти. Або ж полийте запіканку фруктовим соусом або варенням. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com.
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Інгредієнти:
- 500 г кислого сиру (краще домашнього)
- 3 курячі яйця
- 120 г цукру
- 150 г вершкового крему
- 2 ст. л. меду
- 1 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)
- Вершкове масло або олія для змащування форми
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- У мисці ретельно змішайте сир, яйця, цукор, вершковий крем та ванільний екстракт.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом або олією.
- Вилийте сирну масу у форму та рівномірно розподіліть.
- Випікайте 35-40 хвилин, до золотистої скоринки.
- Дайте запіканці трохи охолонути.
- Подавайте теплою, за бажанням полийте медом.
Ця сирна запіканка:
- Дуже легко готується.
- Має ніжний та апетитний смак.
- Чудово підходить для перекусу або десерту.
- Сподобається і дорослим, і дітям.
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