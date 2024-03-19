Русский
Рецепти

Рецепт з дитсадку: як приготувати сирну запіканку, що подобається малечі

Ігор Романько

Як зробити сирну запіканку як в дитсадках

Пам'ятаєте ту апетитну сирну запіканку з дитинства, з садочка? Її ніжний смак неможливо забути! З цією статтею ви зможете легко відтворити цю смачну страву і порадувати себе та своїх близьких.

Не бійтеся експериментувати! Додайте до сирної маси родзинки, цукати, курагу або інші сухофрукти. Або ж полийте запіканку фруктовим соусом або варенням. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com.

Читайте також: Що не можна додавати в деруни та поради для приготування ідеальних дерунів

Інгредієнти:

  • 500 г кислого сиру (краще домашнього)
  • 3 курячі яйця
  • 120 г цукру
  • 150 г вершкового крему
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)
  • Вершкове масло або олія для змащування форми

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. У мисці ретельно змішайте сир, яйця, цукор, вершковий крем та ванільний екстракт.
  3. Змастіть форму для запікання вершковим маслом або олією.
  4. Вилийте сирну масу у форму та рівномірно розподіліть.
  5. Випікайте 35-40 хвилин, до золотистої скоринки.
  6. Дайте запіканці трохи охолонути.
  7. Подавайте теплою, за бажанням полийте медом.

Ця сирна запіканка:

  • Дуже легко готується.
  • Має ніжний та апетитний смак.
  • Чудово підходить для перекусу або десерту.
  • Сподобається і дорослим, і дітям.

Радимо також звернути увагу на рецепт шоколадного брауні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт