Рецепт халви з простих інгредієнтів

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На Сході є прислів'я: "Скільки не кажи "халва", у роті солодше не стане". Тому пропонуємо не говорити, а готувати хатню халву! Рецепт халви дуже простий - готується вона з доступних інгредієнтів і дуже швидко. Але виходить у рази смачнішою, ніж магазинна! І, звичайно, домашня халва — корисніше. Для тих, хто дотримується посту, цей східний десерт — просто знахідка.

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300 г семечек

100 г фундука (миндаля, арахиса)

50 г кураги

50 г фисташки

100 г меда (липового или акациевого)

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

1. Для приготовления халвы обжариваем на сковороде семечки, в духовке поджариваем орехи — при температуре 170°С в течение 12-15 минут. Фундук можно заменить на миндаль или арахис.

2. Соединяем орехи и семечки в чаше блендера.

3. Добавляем к орехам и семечкам мед и перебиваем в блендере до состояния мокрого песка.

4. Добавляем в получившуюся массу курагу, нарезанную кубиком, и дробленую фисташку. Курагу и фисташку можно заменить на цукаты, клюкву, вишню.

5. Хорошо вымешиваем массу.

6. Берем подходящую форму, выстилаем ее пищевой пленкой. "Утрамбовываем" массу в форму с помощью скалки, а затем убираем в холодильник — на несколько часов.

Халва готова!