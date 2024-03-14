Рецепт млинців з різними видами начинок

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Коли читала ваші сімейні історії стосовно млинців, як тепло було на душі.

Думками поверталась в дитинство і чогось згадувала руки своєї Бабусі, а потім і Мами, які неймовірно смачно готували…

Залишу тут декілька уривків, впевнена, вам теж буде цікаво.

"Бабуся 1911 року народження. Нагадувала, що в цей тиждень обов‘язково треба пекти млинці. Вона починала пекти їх на початку дня, перший млинець обов‘язково показувала сонцю через віконце, щоб запросити весну."

"Бабуля пекла млинці з одного боку у печі - вони були товстенькими. Частіше їх використовували як хліб. А були ще й налисники - тоненькі, скручені з начинкою. Запікала вона їх зі сметаною в печі. Це була смакота!!!"

"Бабуся 1900 року народження, дотримувалась церковних канонів. Пекла млинці і варила вареники. Розповідала, що в селі завжди були ярмарки, гуляння, хлопці катали дівчат та дітей на санях".

Млинці з потрійною начинкою.

Я залишу для вас декілька видів начинок, обирайте своє поєднання.

Тісто для млинців:

150 г яєць (3 шт.)

30 г цукру (6 ч. л. без гірки)

сіль

500 мл молока (2,5 склянки, об’ємом 200 мл)

30 мл рослинної олії (2 ст. л.)

200 г борошна (10 ст. л. без гірки)

Вишнева начинка:

300 г вишень (без кісточок)

40 г цукру (2 ст. л. без гірки)

20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. без гірки)

Сирна начинка:

300 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%)

40 г цукру (2 ст. л. без гірки)

60 г сметани (жирністю 10-20%) (3 ст. л.)

350 г макової начинки

я купую вже готову

Яблучна начинка:

300 г яблук

20 г цукру

5 г вершкового масла

Бережіть себе, готуйте з любов‘ю, миру нам всім і добра