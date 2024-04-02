Вирішить одразу декілька проблем: навіщо кидати чайні пакети в унітаз

Як позбавитися від нальоту жовтизни та неприємного запаху в унітазі

Хто не любить затишок та аромат, які дарує нам чашка гарячого чаю? А якщо додати до цього ще й домашню випічку, то відчуття щастя та комфорту стає просто неймовірним!

Але мало хто знає, що чайні пакетики можуть бути корисними не лише для заварювання чаю. Їх можна використовувати для вирішення багатьох побутових проблем, пише РадіоТрек.

Читайте також: Знавці порадили, як можна відмити чайник від нальоту без оцту: дешевий та дієвий варіант

Ось 5 лайфхаків з чайними пакетиками, які зроблять твоє життя кращим:

1. Позбудься жовтого нальоту в унітазі.

Просто поклади пакетики на наліт, залиш на кілька годин (або краще на всю ніч), а вранці протри йоржиком. Жовтизни як не було!

2. Очисти унітаз від мікробів та запаху.

Чайні пакетики мають антибактеріальні властивості, тому вони допоможуть тобі очистити унітаз від шкідливої мікрофлори та неприємного запаху.

3. Використовуй чайні пакетики для ароматизації туалету.

Чай з ароматичними добавками не лише очистить унітаз, але й наповнить туалет приємним запахом.

4. Зніми втому з очей.

Заварені чайні пакетики можна використовувати як компреси для очей. Вони допоможуть зняти втому, набряки та почервоніння.

5. Відполіруй меблі.

Чайні пакетики з чорним чаєм можна використовувати для полірування меблів. Вони допоможуть видалити пил, бруд та дрібні подряпини.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!