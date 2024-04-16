Регулярне вживання точно піде на користь: названо найкращий чай проти високого тиску

Гіпертонія або підвищений кров’яний тиск – це стан, коли потік крові занадто сильно тисне на судини. Він може призвести до ушкодження судин та внутрішніх органів.

Для контролю рівня кров’яного тиску, дуже важливо звертати увагу на свій раціон. Рекомендується збільшити споживання овочів, фруктів, продуктів з цільного зерна, білків та молочних продуктів з низьким вмістом жиру, а також зменшити вживання солі, червоного м’яса, солодощів і продуктів, багатих на насичені жири, зазначає Eatingwell.

Для підтримання оптимального рівня артеріального тиску, серед напоїв чудовим варіантом може бути саме чай.

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Найкращий чай для зниження високого кров'яного тиску

Зелений чай виділяється серед інших сортів завдяки високій кількості клінічних досліджень, які підтверджують його позитивний вплив на артеріальний тиск. Це робить його ідеальним напоєм для боротьби з гіпертонією. Метааналіз, який досліджував ефект цього напою, виявив, що він ефективно знижує високий артеріальний тиск.

У складі зеленого чаю присутні катехіни – це антиоксиданти, які можуть покращувати роботу судин та сприяти здоров’ю серця. Вчені вказують, що вони можуть досягати цього шляхом запобігання звуженню артерій, підвищення рівня оксиду азоту (що розширює судини) та зниження рівня окислювального стресу та запалення.

Також, помірний вміст кофеїну в зеленому чаї може сприяти тимчасовому збільшенню кровотоку, що може мати позитивний вплив на стан серцево-судинної системи в цілому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кому категорично заборонено вживати зелений чай.

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