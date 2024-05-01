Дитина постійно скаржилася на монстрів у кімнаті: що знайшли її батьки (фото та відео)

У США трирічна донька Ешлі Класс поскаржилася на "монстрів" у своїй спальні, які зважають їй спати. Матір дівчинки спочатку не звертала увагу на це. Вона вважала, що дитина, можливо, уявляє собі деякі речі після перегляду мультфільму "Корпорація монстрів".

Щоб заспокоїти доньку, Ешлі навіть дала їй пляшку з водою, яку назвала "монстр спреєм". Проте, через кілька місяців, побачивши рої бджіл, що кружляють навколо димоходу, жінка викликала службу боротьби зі шкідниками, пише BBC.

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Коли спеціалісти приїхали на виклик, на жінку чекало справжнє жахіття: за стінами спальні доньки виявився вулик, де проживало 50 000 медоносних бджіл.

За стінами кімнати знайшли тисячі бджіл. Джерело: Скриншот з відео tiktok.com/@classashley За стінами кімнати знайшли тисячі бджіл. Джерело: Скриншот з відео tiktok.com/@classashley

За стінами кімнати знайшли тисячі бджіл. Джерело: Скриншот з відео tiktok.com/@classashley За стінами кімнати знайшли тисячі бджіл. Джерело: Скриншот з відео tiktok.com/@classashley

За стінами кімнати знайшли тисячі бджіл. Джерело: Скриншот з відео tiktok.com/@classashley За стінами кімнати знайшли тисячі бджіл. Джерело: Скриншот з відео tiktok.com/@classashley

Ешлі Класс задокументувала свою неймовірну історію в TikTok, де поділилася відео з процесом вилучення бджолиного гнізда. Її ролики швидко набрали мільйони переглядів.

"Коли ваша донька чує "монстрів" у стінах", - написала Ешлі в першому відео. "Виявилося, що дзижчало 50 000 бджіл".

На кадрах видно, як теплові камери фіксують вулик. З'ясувалося, що бджоли протягом восьми місяців будували свій дім у стінах будинку. Стільники та мед, вироблені працьовитою колонією, важили 45,3 кг.

Вважається, що бджоли потрапили в будинок через димохід і дірку в глиняній трубі, якою раніше обігрівали кімнати. Однак це було не єдине гніздо. Пізніше в будинку було виявлено ще один вулик, що збільшило загальну кількість бджіл у будинку Ешлі Класс до 60 000.

Пасічник Кертіс Коллінз, який вже шість років вивозить вулики з дому, зізнався, що це "можливо, перший випадок", коли він виявив вулик, що сягав від підлоги до стелі.

Ешлі Класс повідомила, що витратила близько 20 000 доларів США на боротьбу з бджолами.

Нагадаємо, у США чорний пес через хворобу став повністю білим.

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