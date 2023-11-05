Розрядився автомобільний акумулятор взимку: що робити

Зимові низькі температури можуть негативно вплинути на роботу автомобільного акумулятора. Зокрема, він може почати працювати з перебоями.

Видання "Твоя машина" розповіло про методи, які можуть допомогти врятувати акумулятор. Фахівці зазначили, що потрібно дбати про автомобільний акумулятор. Зокрема, зменшити навантаження на нього, регулярно заряджати та замінювати. Крім цього, зимою варто автомобіль залишати в теплі – гаражі або під навісом.

Якщо у вас раптово розрядився акумулятор, потрібно:

Підзарядити його за допомогою іншого автомобіля

Це найпростіший спосіб зарядити акумулятор. Для цього вам знадобиться інший автомобіль з робочим акумулятором і спеціальні кабелі для підзарядки. Переконайтеся, що обидва автомобілі вимкнені, а ручні гальма включені. Підключіть кабелі до відповідних клем акумуляторів, дотримуючись полярності. Запустіть двигун допоміжного автомобіля і дайте йому попрацювати кілька хвилин. Потім спробуйте запустити двигун свого автомобіля.

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Скористайтеся акумуляторним обігрівачем

Акумуляторний обігрівач або грілка допоможе підтримувати оптимальну температуру акумулятора, забезпечуючи надійну подачу енергії, навіть за низьких температур. Це особливо зручно в екстремально холодних кліматичних умовах.

Ізолюйте акумулятор

Покрийте акумулятор термоковдрою або звичайною ковдрою, щоб зберегти вищу температуру навколо нього. Це знизить внутрішній опір акумулятора, що дозволить йому ефективніше передавати енергію.

Створіть батарейну ванну

Якщо ви маєте доступ до гарячої води, спробуйте підігріти акумулятор, створюючи теплу водяну ванну. Помістіть акумулятор у таз з гарячою водою (приблизно 50-60 градусів) на годину-дві, щоб знизити внутрішній опір.

Знизьте навантаження

Вимкніть електроспоживачі, такі як освітлення та опалення, на кілька хвилин перед спробою запустити двигун.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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