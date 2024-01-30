Розміром з місто: в Антарктиді знайшли величезні діри (фото)

Нове дослідження показало, що величезні діри, які відкриваються на шельфових льодовиках Антарктиди, можуть бути пов’язані з утворенням гігантських айсбергів, які відриваються від замерзлого континенту.

Ці "вікна в субшельфове середовище" можуть дати підказки про те, як лід тане глибоко під поверхнею, розповіла провідний автор дослідження Олена Савідж, докторант Департаменту геофізики Гірничої школи Колорадо у коментарі Live Science.

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Вчені вивчали утворення на льодовику Пайн-Айленд, який, за словами Севіджа, "є одним із найбільш вразливих льодовиків в Антарктиді". Вони використовували супутникові дані, щоб створити 22-річний набір даних про зміну ліній уздовж краю льодовика.

За 22 роки даних вони виявили величезну мінливість у кількості та розмірі отворів, із загальною охопленою площею від нуля до 322 квадратних кілометрів. Найбільша окрема дірка була зареєстрована у 2007 році й займала площу 269 квадратних кілометрів. Вона досягла свого піка лише за 68 днів до того, як айсберг розміром 714 квадратних кілометрів вирвався на волю.

Дослідники також побачили, що дірки утворювалися в тих самих місцях протягом багатьох років, але вони відрізнялися за розміром. Цілком можливо, що стійкі та локальні вільні від льоду ділянки поблизу фронту льодовика впливають на його структурну цілісність і впливають на те, як шельфовий льодовик розтріскується під тиском постійного потоку льоду з суші.

Раніше науковці назвали чотири країни, які можуть зникнути через танення льодовиків.

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