Розгніваєте Змію: що не можна дарувати на Новий Рік-2025

Напередодні свят варто пам'ятати про традиційні вірування та прикмети, особливо коли йдеться про вибір новорічних подарунків. Які презенти можуть викликати несхвалення символу 2025 року - Зеленої Дерев'яної Змії?

Категорично заборонені подарунки

Гострі предмети

Ножі, кинджали та інші колючі речі вважаються носіями негативної енергетики. Вони символізують конфлікти та розбрат, що категорично не бажано у наступному році. Про це пише НОВИНИ. LIVE.

Годинники

Здавна побутує повір'я, що годинник - це натяк на обмеження часу та неминучі розставання. У культурній традиції такий подарунок сприймається майже як провісник негативу.

Темні кольори

Зелена Змія віддає перевагу теплим і шляхетним відтінкам. Чорний колір асоціюється з холодом та депресією, тому такі речі краще залишити поза святковим списком.

Символи нещирості

Змія відрізняється винятковою проникливістю, тому подарунки, що натякають на брехню або маніпуляцію, є неприпустимими. До таких належать, зокрема, карнавальні маски.

Читайте також: Посівалки на Старий Новий рік для дорослих та дітей

Низькоякісні матеріали У рік Зеленої Дерев'яної Змії особливо цінуються вишуканість та якість. Синтетичні або дешеві речі, що швидко деградують, не відповідають святковому духу.

Найкращі подарунки - зроблені з натуральних матеріалів: шовку, дерева, кераміки. Вони символізують турботу, увагу та повагу до близьких.

Дотримуючись цих нехитрих правил, ви зможете обрати ідеальний подарунок, який принесе радість і задоволення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.