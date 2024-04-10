Росте як трава: який сорт буряка радять садити досвідчені городники

Який сорт буряків найкращий для вирощування в Україні

Всі люблять буряк за його невибагливість! Посадив на сонячному місці, іноді полив – і ось уже на столі борщ, салат або запечений овочевий десерт.

З цими порадами ви зможете виростити найсолодший і найсмачніший буряк. Не забудьте про інші сорти буряка, які можуть вам сподобатися. Експериментуйте, знаходьте свої улюблені сорти та способи вирощування, пише noviydoctor.com.

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Який буряк найсолодший?

Ось 3 сорти, які я рекомендую:

1. Пабло F1

Голландський гібрид, який добре адаптований до наших умов.

Коренеплоди невеликі (180-200 г), але дуже рівні та красиві.

М'якуш темний, з чіткими кільцями, дуже солодкий.

З 1 кв. м можна зібрати майже відро буряків.

2. Бордо 237

Надійний і врожайний сорт.

Коренеплоди можуть бути різного розміру, залежно від щільності посадки.

М'якуш темно-бордовий, без кілець, також дуже солодкий.

Ідеально підходить для борщу, салатів та запікання.

3. Бояриня

Справжній буряк-гігант! Коренеплоди можуть досягати 400-600 г.

М'якуш темний, солодкий, але не такий щільний, як у перших двох сортах.

Цей сорт добре зберігається протягом зими.

Секрет солодкого буряка:

Підгодовуйте сіллю! На 10 л води додайте 1 ст. л. солі.

На 10 л води додайте 1 ст. л. солі. Не загущуйте посадку. Між рослинами має бути не менше 10 см.

Між рослинами має бути не менше 10 см. Регулярно поливайте. У спеку – частіше.

Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!