Росте як трава: який сорт буряка радять садити досвідчені городники
Всі люблять буряк за його невибагливість! Посадив на сонячному місці, іноді полив – і ось уже на столі борщ, салат або запечений овочевий десерт.
З цими порадами ви зможете виростити найсолодший і найсмачніший буряк. Не забудьте про інші сорти буряка, які можуть вам сподобатися. Експериментуйте, знаходьте свої улюблені сорти та способи вирощування, пише noviydoctor.com.
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Який буряк найсолодший?
Ось 3 сорти, які я рекомендую:
1. Пабло F1
- Голландський гібрид, який добре адаптований до наших умов.
- Коренеплоди невеликі (180-200 г), але дуже рівні та красиві.
- М'якуш темний, з чіткими кільцями, дуже солодкий.
- З 1 кв. м можна зібрати майже відро буряків.
2. Бордо 237
- Надійний і врожайний сорт.
- Коренеплоди можуть бути різного розміру, залежно від щільності посадки.
- М'якуш темно-бордовий, без кілець, також дуже солодкий.
- Ідеально підходить для борщу, салатів та запікання.
3. Бояриня
- Справжній буряк-гігант! Коренеплоди можуть досягати 400-600 г.
- М'якуш темний, солодкий, але не такий щільний, як у перших двох сортах.
- Цей сорт добре зберігається протягом зими.
Секрет солодкого буряка:
- Підгодовуйте сіллю! На 10 л води додайте 1 ст. л. солі.
- Не загущуйте посадку. Між рослинами має бути не менше 10 см.
- Регулярно поливайте. У спеку – частіше.
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