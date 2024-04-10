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Росте як трава: який сорт буряка радять садити досвідчені городники

Ігор Романько

Який сорт буряків найкращий для вирощування в Україні

Всі люблять буряк за його невибагливість! Посадив на сонячному місці, іноді полив – і ось уже на столі борщ, салат або запечений овочевий десерт.

З цими порадами ви зможете виростити найсолодший і найсмачніший буряк. Не забудьте про інші сорти буряка, які можуть вам сподобатися. Експериментуйте, знаходьте свої улюблені сорти та способи вирощування, пише noviydoctor.com.

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Який буряк найсолодший?

Ось 3 сорти, які я рекомендую:

1. Пабло F1

  • Голландський гібрид, який добре адаптований до наших умов.
  • Коренеплоди невеликі (180-200 г), але дуже рівні та красиві.
  • М'якуш темний, з чіткими кільцями, дуже солодкий.
  • З 1 кв. м можна зібрати майже відро буряків.

2. Бордо 237

  • Надійний і врожайний сорт.
  • Коренеплоди можуть бути різного розміру, залежно від щільності посадки.
  • М'якуш темно-бордовий, без кілець, також дуже солодкий.
  • Ідеально підходить для борщу, салатів та запікання.

3. Бояриня

  • Справжній буряк-гігант! Коренеплоди можуть досягати 400-600 г.
  • М'якуш темний, солодкий, але не такий щільний, як у перших двох сортах.
  • Цей сорт добре зберігається протягом зими.

Секрет солодкого буряка:

  • Підгодовуйте сіллю! На 10 л води додайте 1 ст. л. солі.
  • Не загущуйте посадку. Між рослинами має бути не менше 10 см.
  • Регулярно поливайте. У спеку – частіше.

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