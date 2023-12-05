Розсіл та господарське мило: топ-3 найефективніших методи очищення чайника від жиру

Майже усі господині стикаються з проблемою очищення чайника від жиру. Хоча зараз широко доступні хімічні засоби, багато хто віддає перевагу альтернативним методам.

Про це пише prostoway.

Одним з ефективних способів є використання гірчичного порошку. Закип'ятіть воду в чайнику, а потім натріть його гірчицею та протріть вологою губкою. Через 20 хвилин промийте водою.

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Ще один варіант - використання розсолу від огірків. Залийте його у глибокий посуд та помістіть туди чайник. Прокип'ятіть разом і варіть протягом 30 хвилин, а потім промийте залишки бруду водою.

Господарське мило також може бути ефективним. Натріть його на тертці, додайте 2 ст.л. ПВА і змішайте з 4 л теплої води. Прокип'ятіть та тримайте в гарячій воді 30 хвилин.

Нагадаємо, ми вже писали,як очистити чайник від нальоту.

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