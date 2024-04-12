Поширений бур'ян може слугувати еліксиром молодості – науковці

Науковці заявили, що знайшли потужні омолоджуючі властивості у поширеному бур'яні. Недавні дослідження показали, що колючі плоди нетреби звичайної (Xanthium strumarium), рослини, яку часто вважають просто бур'яном, мають здатність омолоджувати шкіру та сприяти загоєнню ран.

Екстракт ягід цієї рослини стимулює вироблення колагену, що важливо для підтримки пружності та еластичності шкіри. Науковці вважають, що екстракт плодів нетреби може стати цінним інгредієнтом у кремах для шкіри та інших косметичних засобах, повідомляє Американське товариство біохімії та молекулярної біології.

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Ось деякі з ключових моментів дослідження:

Плоди нетреби містять антиоксиданти та протизапальні сполуки. Ці сполуки захищають шкіру від пошкодження ультрафіолетовим випромінюванням.

Екстракти плодів нетреби стимулюють вироблення колагену. Вони прискорюють загоєння ран.

Плоди, вирощені в Південній Кореї, мають дещо вищі антиоксидантні та протизапальні властивості, ніж ті, що вирощуються в Китаї.

Необхідні подальші дослідження, щоб визначити, як безпечно використовувати екстракт плодів нетреби в косметичних або фармацевтичних цілях. Це дослідження показує, що навіть у поширених бур'янах можуть бути приховані корисні властивості.

Вчені сподіваються, що їхні дослідження допоможуть розробити нові косметичні та фармацевтичні продукти, які допоможуть людям зберегти молодість і здоров'я шкіри.

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